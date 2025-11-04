Фото: Офис Генерального прокурора

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, мужчина, будучи отцом-воспитателем, в течение нескольких лет совершал преступления против семи девочек, в частности изнасилование малолетней, а также хранил детскую порнографию.

Одна из девочек на момент начала правонарушений была всего 10 лет. Документ направлен в суд 31 октября 2025 года, обвинение предъявлено по ряду тяжких статей Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители задержали мужчину в Ивано-Франковской области, куда семья была эвакуирована из-за военных действий в Херсонской области. Обвиняемый находится под стражей и ожидает рассмотрения дела в суде. Все воспитанники изъяты из семьи и получают психологическую помощь.

Досудебное расследование проводилось ГУНП в Херсонской области.

Напомним, в Харьковской области ранее осудили 41-летнего мужчину, который в течение 2016-2020 годов систематически развращал и насиловал малолетнюю падчерицу. Следствие установило более 40 эпизодов насильственных действий.