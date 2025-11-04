Фото: Офіс Генерального прокурора

Місцевого мешканця підозрюють у тривалому сексуальному насильстві над неповнолітніми вихованками будинку сімейного типу

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, чоловік, будучи батьком-вихователем, протягом кількох років вчиняв злочини проти семи дівчат, зокрема зґвалтування малолітньої, а також зберігав дитячу порнографію.

Одна з дівчат на момент початку правопорушень була лише 10-річною. Документ скерований до суду 31 жовтня 2025 року, обвинувачення висунуто за низкою тяжких статей Кримінального кодексу України.

Правоохоронці затримали чоловіка на Івано-Франківщині, куди родина була евакуйована через воєнні дії на Херсонщині. Обвинувачений перебуває під вартою та очікує розгляду справи у суді. Усі вихованці вилучені із сім'ї та отримують психологічну допомогу.

Досудове розслідування здійснювалось ГУНП в Херсонській області.

Нагадаємо, на Харківщині раніше засудили 41-річного чоловіка, який протягом 2016-2020 років систематично розбещував та ґвалтував малолітню падчерку. Слідство встановило понад 40 епізодів насильницьких дій.