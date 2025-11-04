12:45  04 листопада
На Житомирщині чоловік погрожував поліцейським гранатою та ножем
10:57  04 листопада
В Одесі затримали групу чоловіків, які знімали золоті прикраси з перехожих
08:16  04 листопада
На Сумщині судитимуть лікаря за хабар в 20 тисяч гривень
UA | RU
UA | RU
04 листопада 2025, 12:18

Зберігав дитячу порнографію і розбещував 7 вихованок: на Херсонщині судитимуть батька-вихователя

04 листопада 2025, 12:18
Читайте также на русском языке
Фото: Офіс Генерального прокурора
Читайте также
на русском языке

Місцевого мешканця підозрюють у тривалому сексуальному насильстві над неповнолітніми вихованками будинку сімейного типу

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, чоловік, будучи батьком-вихователем, протягом кількох років вчиняв злочини проти семи дівчат, зокрема зґвалтування малолітньої, а також зберігав дитячу порнографію.

Одна з дівчат на момент початку правопорушень була лише 10-річною. Документ скерований до суду 31 жовтня 2025 року, обвинувачення висунуто за низкою тяжких статей Кримінального кодексу України.

Правоохоронці затримали чоловіка на Івано-Франківщині, куди родина була евакуйована через воєнні дії на Херсонщині. Обвинувачений перебуває під вартою та очікує розгляду справи у суді. Усі вихованці вилучені із сім'ї та отримують психологічну допомогу.

Досудове розслідування здійснювалось ГУНП в Херсонській області.

Нагадаємо, на Харківщині раніше засудили 41-річного чоловіка, який протягом 2016-2020 років систематично розбещував та ґвалтував малолітню падчерку. Слідство встановило понад 40 епізодів насильницьких дій.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Херсонська область насильство діти порнографія суд слідство
На Полтавщині керівник підприємства, менеджер і колишній посадовець привласнили 5 млн грн на ремонті свердловин
04 листопада 2025, 12:09
На Сумщині судитимуть лікаря за хабар в 20 тисяч гривень
04 листопада 2025, 08:16
Робив теракт на замовлення РФ і постраждав сам: на Дніпропетровщині судили агента РФ
03 листопада 2025, 21:35
Всі новини »
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
На Житомирщині жінка пошкодила службовий автомобіль поліції під час виклику на домашнє насильство
04 листопада 2025, 13:18
В Одесі затримали зловмисника, який за 5500 доларів обіцяв "відмазати" чоловіка від армії та працевлаштувати до СБУ
04 листопада 2025, 13:03
Скандальний київський пункт ТЦК на ДВРЗ розформовано – нардеп
04 листопада 2025, 12:56
На Житомирщині чоловік погрожував поліцейським гранатою та ножем
04 листопада 2025, 12:45
На Тернопільщині нетверезий водій BMW спричинив моторошну ДТП
04 листопада 2025, 12:35
Завищив тарифи на 3,7 млн грн: прокуратура повідомила про підозру екскерівнику "Львівгазу"
04 листопада 2025, 12:34
Пологи під обстрілами: у Запоріжжі жінки народжують передчасно через війну
04 листопада 2025, 12:26
Поліцейські з’ясовують обставини смерті двох працівників на підприємстві у Тернопільській області
04 листопада 2025, 12:22
На Полтавщині керівник підприємства, менеджер і колишній посадовець привласнили 5 млн грн на ремонті свердловин
04 листопада 2025, 12:09
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Ігор Луценко
Вадим Денисенко
Валерій Пекар
Всі блоги »