19:12  31 жовтня
На Житомирщині два автомобілі підірвались на мінах, є жертви
15:04  31 жовтня
На Закарпатті від початку 2025 року до ЄС втекли 15 прикордонників
14:38  31 жовтня
Початок листопада здивує аномальною погодою: синоптикиня пообіцяла українцям сюрпризи
UA | RU
UA | RU
31 жовтня 2025, 21:58

На Херсонщині внаслідок російських атак поранено 17 осіб

31 жовтня 2025, 21:58
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці фіксують наслідки російської агресії у Херсонській області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Херсонську обласну прокуратуру.

Наразі відомо про двох загиблих та 17 поранених цивільних в області. Зокрема, двоє людей загинули та 14 зазнали поранень унаслідок артобстрілів Херсона. Ще одна людина постраждала через дронову атаку на обласний центр.

Ще двоє цивільних постраждали в Білозерці: один від ворожої артилерії, інший – від безпілотника.

"Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, гуртожиток навчального закладу, торговельні точки, культову та господарську споруди, гаражі та автотранспорт", – йдеться у повідоленні.

Як повідомлялось, 31 жовтня росіяни знову вдарили по Дніпровському району Херсона. Внаслідок атаки загинули 2 людини, ще 7 постраждали. Було пошкоджені торгівельні павільйони, на місці виникла пожежа.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Херсон Херсонська область війна обстріли РФ
Російський удар по Херсону: 50-річна жінка у лікарні
31 жовтня 2025, 12:26
Вночі РФ атакувала Україну балістикою і 145 дронами: скільки цілей вдалось збити
31 жовтня 2025, 09:14
За добу ЗСУ ліквідували майже 1000 окупантів і знищили 39 артсистем
31 жовтня 2025, 07:28
Всі новини »
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
В Україні трьох виробників води оштрафували за брехню
31 жовтня 2025, 21:44
У США дали дозвіл на передачу Україні ракет Tomahawk
31 жовтня 2025, 20:53
Секрети кіберспортсменів: як оптимізувати ПК для максимальної швидкості
31 жовтня 2025, 20:40
На Дніпропетровщині внаслідок російського обстрілу загинула жінка
31 жовтня 2025, 20:27
Відключення світла 1 листопада: українців попередили про обмеження - які графіки
31 жовтня 2025, 20:20
Українські військові можуть подати рапорт на додаткову відпустку онлайн
31 жовтня 2025, 20:17
На Харківщині судили медсестру, яка заробила на оформленні інвалідності 200 тисяч
31 жовтня 2025, 19:55
"Зникли" більш ніж півтора мільйона: на Одещині викрили розкрадання коштів на закупівлях для ЗСУ
31 жовтня 2025, 19:40
Окупанти примусово депортували їх до РФ: Україні вдалось повернути ще одну групу дітей та підлітків, серед них - сироти
31 жовтня 2025, 19:25
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Остап Дроздов
Віталій Сич
Всі блоги »