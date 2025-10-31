На Херсонщині внаслідок російських атак поранено 17 осіб

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Херсонську обласну прокуратуру.

Наразі відомо про двох загиблих та 17 поранених цивільних в області. Зокрема, двоє людей загинули та 14 зазнали поранень унаслідок артобстрілів Херсона. Ще одна людина постраждала через дронову атаку на обласний центр.

Ще двоє цивільних постраждали в Білозерці: один від ворожої артилерії, інший – від безпілотника.

"Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, гуртожиток навчального закладу, торговельні точки, культову та господарську споруди, гаражі та автотранспорт", – йдеться у повідоленні.

Як повідомлялось, 31 жовтня росіяни знову вдарили по Дніпровському району Херсона. Внаслідок атаки загинули 2 людини, ще 7 постраждали. Було пошкоджені торгівельні павільйони, на місці виникла пожежа.