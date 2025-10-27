Иллюстративное фото

В Чернигове судили коллаборанта из Херсона. Человек работал на россиян в колонии. Он признал свою вину

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Летом 2022 года мужчина устроился в незаконный орган по исполнению наказаний на должность "младшего инспектора". Орган создали оккупанты на базе учреждения "Северная исправительная колония (№90)".

Отмечается, что мужчина устроился на работу к оккупантам добровольно. В результате он пошел на соглашение о признании виновности. Теперь ему запрещается в течение 12 лет занимать должности в правоохранительных и государственных органах власти.

Суд приговорил изменника к 8 годам лишения свободы.

