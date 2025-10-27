16:59  27 жовтня
Завтра в Україні дощитиме, подекуди випаде сніг
У Харкові застілля друзів закінчилось вбивством: поліція розпочала розслідування
У Києві стартував 54-й міжнародний кінофестиваль "Молодість"
27 жовтня 2025, 14:32

65-річна лікарка-терапевт з Херсонщини підробляла медичні висновки для ухилянтів

27 жовтня 2025, 14:32
Фото: ілюстративне
Поліція розслідує випадок, коли медик допомогла ухилитися від призову двом чоловікам

Про це повідомляє поліція Херсонської області, передає RegioNews.

Поліцейські Херсонщини викрили 65-річну лікарку з Бериславського району, яка допомогла військовозобов’язаним уникнути мобілізації. Жінку призначили резервним терапевтом у складі позаштатної постійно діючої військово-лікарської комісії при ТЦК та СП у грудні 2022 року.

Правоохоронці отримали інформацію про можливе підроблення медичних висновків. Під час слідчих заходів встановлено, що лікарка сприяла двом чоловікам у тимчасовому ухиленні від призову до Збройних сил України.

Її дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України – "Службове підроблення". Поліцейські наголошують, що подібні правопорушення підлягають кримінальній відповідальності, навіть якщо вони скоєні особами похилого віку або працівниками медичної сфери.

Наразі триває досудове розслідування. Встановлюються мотиви, які спонукали жінку до протиправних дій. Якщо провину доведуть, лікарці загрожує обмеження волі на строк до 3 років.

Раніше повідомлялося, на Житомирщині відкрили справу проти анестезіологині, яка була причетна до смерті пацієнта під час операції. Це сталось у березні 2023 року. Тоді 36-річний чоловік потребував хірургічного втручання.

