Про це повідомляє поліція Херсонської області, передає RegioNews.

Поліцейські Херсонщини викрили 65-річну лікарку з Бериславського району, яка допомогла військовозобов’язаним уникнути мобілізації. Жінку призначили резервним терапевтом у складі позаштатної постійно діючої військово-лікарської комісії при ТЦК та СП у грудні 2022 року.

Правоохоронці отримали інформацію про можливе підроблення медичних висновків. Під час слідчих заходів встановлено, що лікарка сприяла двом чоловікам у тимчасовому ухиленні від призову до Збройних сил України.

Її дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України – "Службове підроблення". Поліцейські наголошують, що подібні правопорушення підлягають кримінальній відповідальності, навіть якщо вони скоєні особами похилого віку або працівниками медичної сфери.

Наразі триває досудове розслідування. Встановлюються мотиви, які спонукали жінку до протиправних дій. Якщо провину доведуть, лікарці загрожує обмеження волі на строк до 3 років.

