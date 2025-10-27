Ілюстративне фото

У Чернігові судили колаборанта з Херсонщини. Чоловік працював на росіян у колонії. Він визнав свою провину

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Влітку 2022 року чоловік влаштувався до незаконного органу з питань виконання покарань на посаду "молодшого інспектора". Орган створили окупанти на базі установи "Північна виправна колонія (№90)".

Зазначається, що чоловік влаштувався на роботу до окупантів добровільно. В результаті він пішов на угоду про визнання винуватості. Тепер йому забороняється протягом 12 років займати посади в правоохоронних органах та державних органах влади.

Суд засудив зрадника до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Харківщині судили чоловіка, який допомагав окупантам, повідомляючи їм про сусідів, що виступали проти окупації. Його визнали винним у пособництві державі-агресору.