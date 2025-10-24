14:05  24 жовтня
З'явилися подробиці теракту на Житомирщині
24 жовтня
Спроба втечі за $25 тисяч закінчилась ДТП на кордоні з Молдовою: 7 чоловіків в BMW X5 потрапили до лікарні
24 жовтня
У Луцьку 13-річний хлопчик помер після вживання шаурми – не встиг доїхати до лікарні
24 жовтня 2025, 20:16

Херсон під вогнем: загинули дві людини, ще 24 отримали поранення після обстрілу "Шуменського"

24 жовтня 2025, 20:16
Фото: пресслужба поліції
Сьогодні вранці мікрорайон "Шуменський" у Херсоні потрапив під масований обстріл російських військ

Про це повідомляє поліція Херсонської області, передає RegioNews.

У цей час місцеві жителі прямували на роботу, а громадський транспорт перевозив пасажирів.

За інформацією поліції, внаслідок удару загинули дві жінки віком 45 та 83 років. Ще 24 людини отримали поранення, серед них троє підлітків. Усі потерпілі зазнали уламкових травм, контузій та черепно-мозкових ушкоджень. Медики повідомляють, що життю дітей нічого не загрожує.

Руйнування торкнулися житлових будинків і транспорту

В результаті обстрілу пошкоджено 23 багатоквартирні та 58 приватних будинків, дев'ять цивільних автомобілів, службовий автомобіль поліції, дві карети екстреної медичної допомоги, маршрутний автобус і тролейбус.

Нагадаємо, раніше в Херсоні російський безпілотник влучив у багатоповерхівку у Дніпровському районі. Внаслідок удару виникла пожежа, є постраждалі серед мешканців будинку.

