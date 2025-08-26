07:42  26 серпня
На Київщині робот-собака допомагає саперам у розмінуванні
07:30  26 серпня
На Київщині виникла пожежа на несанкціонованому сміттєзвалищі
07:21  26 серпня
За тиждень з прикордоння Сумщини евакуювали 47 людей
26 серпня 2025, 09:18

На трасі М-14 Херсон-Миколаїв фіксують атаки ворожих дронів – можливі обмеження руху

26 серпня 2025, 09:18
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Російські війська продовжують активно атакувати за допомогою дронів трасу М-14, яка з'єднує Херсон із Миколаєвом. Громадян закликають утриматися від пересування цим маршрутом без крайньої необхідності

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

За його словми, у разі фіксації ворожих дронів автошлях перекриватимуть тимчасово.

"Прошу врахувати це під час планування поїздок і за можливості обирати інший маршрут", – наголосив Прокудін.

Нагадаємо, минулого тижня російські війська випустили по громадах Херсонщини майже 2000 безпілотників. Українські захисники знищили 77% з них. За словами речника 30-го корпусу морської піхоти, старшого лейтенанта Павла Дрогаля, окупанти цинічно атакують цивільне населення як у самому Херсоні, так і в громадах області. Лише за тиждень зафіксовано 448 обстрілів та 8 авіаударів.

Херсон Миколаїв траса війна російська армія дрони обмеження руху
