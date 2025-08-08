З мікрорайону Корабел у Херсоні евакуювали майже 1,5 тис. людей

фото: Суспільне

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько в Telegram, передає RegioNews.

"За сьогоднішній день з мікрорайону Корабел було евакуйовано 185 людей. З них – 12 маломобільних громадян", - йдеться у повідомленні.

Загалом за сім днів з Острова було вивезено 1411 людей, з яких – 56 дітей та 141 маломобільних.

Раніше начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько повідомляв, що бувають випадки, коли евакуйовані жителі повертаються на територію мікрорайону. На його думку, це неприпустимо, тому що своїми діями вони наражаються себе на небезпеку.