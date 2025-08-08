18:51  08 серпня
У Херсоні окупанти атакували дроном дитину
17:12  08 серпня
Перешкоджав мобілізації: "Свобода" відкличе свого депутата на Рівненщині
15:39  08 серпня
На Закарпатті прикордонника затримали під час одержання хабаря
UA | RU
UA | RU
08 серпня 2025, 22:03

З мікрорайону Корабел у Херсоні евакуювали майже 1,5 тис. людей

08 серпня 2025, 22:03
Читайте также на русском языке
фото: Суспільне
Читайте также
на русском языке

Станом на 8 серпня із мікрорайону Корабел у Херсоні евакуювали 1411 людей

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько в Telegram, передає RegioNews.

"За сьогоднішній день з мікрорайону Корабел було евакуйовано 185 людей. З них – 12 маломобільних громадян", - йдеться у повідомленні.

Загалом за сім днів з Острова було вивезено 1411 людей, з яких – 56 дітей та 141 маломобільних.

Раніше начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько повідомляв, що бувають випадки, коли евакуйовані жителі повертаються на територію мікрорайону. На його думку, це неприпустимо, тому що своїми діями вони наражаються себе на небезпеку.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Херсон евакуація люди суспільство війна
У багатьох населених пунктах Донеччини почалась примусова евакуація
08 серпня 2025, 21:22
У Херсоні окупанти атакували дроном дитину
08 серпня 2025, 18:51
Всі новини »
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
У Дніпрі колишнього "міністра закордонних справ ДНР" засудили до 15 років ув’язнення
08 серпня 2025, 22:44
5 тисяч за "мандрівку" до Румунії: на Закарпатті викрили чергову схему втечі чоловіків за кордон
08 серпня 2025, 22:37
У Куп’янську внаслідок російських атак постраждали 5 людей
08 серпня 2025, 22:29
ДТП на Харківщині: постраждали обидва водії
08 серпня 2025, 22:20
У Києві автомобіль влетів у торговий центр
08 серпня 2025, 22:16
Хотіла допомогти доньці: на Житомиршині жінка перерахувала гроші аферистам
08 серпня 2025, 21:56
Стало відомо, коли може відбутися зустріч Трампа і Путіна
08 серпня 2025, 21:50
Фіктивна робота та бронювання від мобілізації: у Харкові на схемі викрили директора наркологічного медзакладу
08 серпня 2025, 21:47
У багатьох населених пунктах Донеччини почалась примусова евакуація
08 серпня 2025, 21:22
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Всі публікації »
Валерій Чалий
Вадим Денисенко
Олексій Гончаренко
Всі блоги »