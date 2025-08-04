Фото: ГСЧС

В ночь на 4 августа российские войска в очередной раз атаковали Одесскую область. В результате попаданий вспыхнули масштабные пожары, которые огнеборцы ликвидировали совместно с добровольцами.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС .

Наибольшие разрушения получила территория радиорынка в Одессе – огонь уничтожил десятки торговых павильонов, где находилась электроника и бытовая техника. Также масштабный пожар потушили в недействующем общежитии.

В Одесском районе поврежден частный дом, хозяин которого самостоятельно ликвидировал пожар на собственном подворье.

К счастью, погибших и пострадавших нет.

От ГСЧС привлекались 27 единиц техники и 79 пожарных.

Напомним, в Степногорской громаде на Запорожье погибли три человека. Российские оккупанты атаковали громаду в течение 3 августа.