Фото: Нацполиция

В Харьковской области фиксируют последствия вражеских атак. Под обстрелы попали жилые дома

Об этом сообщает Нацполиция Украины, передает RegioNews.

Российские военные ударили авиабомбами, ствольной артиллерией и дронами по 16 населенным пунктам Донецкой области. В результате атаки в Константиновке два человека погибли, еще один человек получил травмы. Повреждены три дома, два админздания, учебное заведение, мастерская, транспортные средства.

В Северске поврежден частный дом. Один человек получил ранения. Также, к сожалению, погибший.

В Покровске местная жительница погибла в результате атаки врага. Также россияне убили дроном человека в Райском.

Дронами россияне также атаковали Славянск. Там травмированы два человека. В частности, поврежден многоквартирный дом, гостиница, общежитие, админздание, нежилые помещения.

Напомним, ранее россияне атаковали Николаевскую область. В результате обстрела врага повреждены частные жилые дома. Известно, что семь местных жителей пострадали.