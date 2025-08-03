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03 августа 2025, 11:20

Россияне накрыли огнем Харьковщину: есть погибшие и раненые

03 августа 2025, 11:20
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Фото: Нацполиция
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В Харьковской области фиксируют последствия вражеских атак. Под обстрелы попали жилые дома

Об этом сообщает Нацполиция Украины, передает RegioNews.

Российские военные ударили авиабомбами, ствольной артиллерией и дронами по 16 населенным пунктам Донецкой области. В результате атаки в Константиновке два человека погибли, еще один человек получил травмы. Повреждены три дома, два админздания, учебное заведение, мастерская, транспортные средства.

В Северске поврежден частный дом. Один человек получил ранения. Также, к сожалению, погибший.

В Покровске местная жительница погибла в результате атаки врага. Также россияне убили дроном человека в Райском.

Дронами россияне также атаковали Славянск. Там травмированы два человека. В частности, поврежден многоквартирный дом, гостиница, общежитие, админздание, нежилые помещения.

Напомним, ранее россияне атаковали Николаевскую область. В результате обстрела врага повреждены частные жилые дома. Известно, что семь местных жителей пострадали.

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