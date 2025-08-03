Фото: ОВА

В Николаевской ОВО прокомментировали российскую атаку. По словам Сенкевича, в результате обстрела пострадали жилые дома

Об этом сообщил городской голова, передает RegioNews.

По словам Александра Сенкевича, россияне атаковали область. В результате атаки врага были разрушены три частных дома. Также произошли пожары. В частности, повреждения получили еще 23 частных дома, 12 многоквартирных домов, 6 автомобилей, отделение почтовой связи, магазин стройматериалов.

В результате атаки россиян пострадали семь местных жителей. Двое мужчин, 57 и 74 лет, находятся в состоянии средней тяжести. Еще один 32-летний прошел амбулаторное лечение.

Напомним, 1 августа российские оккупанты нанесли артиллерийский удар по Днепровскому району Херсона. В результате обстрела погибла женщина — мама троих детей.