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03 августа 2025, 10:50

Россияне атаковали Харьковщину: среди пострадавших 6-летняя девочка

03 августа 2025, 10:50
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Фото: Нацполиция
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Российские оккупанты атаковали Харьковскую область. В результате обстрелов пострадали жилые дома

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

В ночь на 3 августа россияне нанесли авиаудар по городу Чугуев. В результате обстрела повреждены два частных дома. Три женщины 31, 34 и 55 лет подверглись острой реакции на стресс.

Также в городе Балаклея в результате атаки беспилотников тоже повреждены частные дома. В Купянске повреждена линия электропередач, складские помещения, дома граждан.

В Богодуховском районе российский FPV-дрон залетел под автомобиль местного жителя. В машине находились его 6-летняя дочь и трехлетний сын. В результате обстрела девочка получила травму ноги.

Напомним, ранее россияне атаковали Николаевскую область. В результате обстрела врага повреждены частные жилые дома. Известно, что семь местных жителей пострадали.

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