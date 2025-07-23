Россияне ранили двоих детей в Херсонской области
Армия РФ ударным дроном атаковали двоих детей в селе Зорівка Белозерской общины
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.
"Этой ночью россияне атаковали из БпЛА двоих детей в селе Зоровка Белозерской общины", - говорится в сообщении.
По словам Прокудина, под вражеский удар попали мальчик и девочка в возрасте 13 лет. Они получили контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы.
"Бригада скорой" предоставила ребятам всю необходимую медпомощь на месте", - отметил он.
Напомним, в Херсонской области россияне убили гражданского, ранены 9 человек.
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