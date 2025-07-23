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23 июля 2025, 09:25

Армия РФ запустила по Украине более 70 БпЛА: как отработала ПВО

23 июля 2025, 09:25
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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В ночь на 23 июля РФ запустила по Украине более 70 ударных беспилотников разных типов. Силы ПВО сбили 27 дронов, еще 18 — локационно потеряны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Оккупанты запустили ударные БпЛА типа "Shahed" и беспилотники-имитаторы из направлений - Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда - ВОТ Крыма.

Под ударами оказались Днепропетровщина, Сумская, Харьковская и Черкасская области. Противовоздушная оборона сбила/подавила 27 вражеских БпЛА типа "Shahed" (беспилотников других типов) на севере, востоке и в центре страны. Кроме того, 18 БпЛА были локационно потеряны/подавлены РЭБ.

"Зафиксировано попадание 26 БпЛА в 14 локациях, падение сбитых (обломки) на 5 локациях", - говорится в сообщении.

Напомним, ночью Днепропетровская область подверглась массированной атаке беспилотников. Защитники неба сбили восемь вражеских дронов.

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