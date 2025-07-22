Россия обстреляла село на Херсонщине: погиб мирный житель
Сегодня, 22 июля, российские войска по аритлерии обстреляли село Садовое Херсонского района В результате вражеской атаки погиб 52-летний местный житель
Об этом сообщила Херсонская окружная прокуратура, передает RegioNews.
Отмечается, что на момент обстрела мужчина находился на собственном дворе.
По этому факту прокуратура открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны, повлекшее гибель человека.
Прокуроры совместно со следователями полиции проводят необходимые действия по фиксации очередного военного преступления со стороны армии РФ.
Напомним, накануне оккупанты атаковали более трех десятков населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских ударов ранены семь мирных жителей.
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