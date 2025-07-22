Оккупанты обстреляли Днепропетровщину: повреждена инфраструктура, возникли пожары

фото: Сергей Лысак

Вечером и ночью оккупационные войска продолжили терроризировать Днепропетровщину. Россияне били по четырем районам области

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

По имеющимся данным, ночью силы ПВО сбили в регионе 14 вражеских ударных беспилотников.

"В Магдалиновской общине Самаровского района в результате попадания БпЛА поврежден инфраструктурный объект. Произошел пожар, который уже потушен", — проинформировал Сергей Лысак.

Из-за атак беспилотников возникли пожары в Васильковской общине Синельниковского района. Там изуродовано государственное предприятие.

По Межевской общине враг попал FPV-дроном, повредивший гараж. По уточненной информации, из-за вечернего удара КАБами пострадала 24-летняя девушка. Разбиты 10 частных домов.

По Зеленодольской общине Криворожского района агрессор также попал FPV-дроном. Там повреждена инфраструктура.

Никопольщина страдала от ударов FPV-дронами и артиллерией. Громко было в райцентре, Марганецкой и Покровской общинах. Информация о последствиях уточняется.