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22 июля 2025, 07:56

Оккупанты обстреляли Днепропетровщину: повреждена инфраструктура, возникли пожары

22 июля 2025, 07:56
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фото: Сергей Лысак
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Вечером и ночью оккупационные войска продолжили терроризировать Днепропетровщину. Россияне били по четырем районам области

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

По имеющимся данным, ночью силы ПВО сбили в регионе 14 вражеских ударных беспилотников.

"В Магдалиновской общине Самаровского района в результате попадания БпЛА поврежден инфраструктурный объект. Произошел пожар, который уже потушен", — проинформировал Сергей Лысак.

Из-за атак беспилотников возникли пожары в Васильковской общине Синельниковского района. Там изуродовано государственное предприятие.

По Межевской общине враг попал FPV-дроном, повредивший гараж. По уточненной информации, из-за вечернего удара КАБами пострадала 24-летняя девушка. Разбиты 10 частных домов.

По Зеленодольской общине Криворожского района агрессор также попал FPV-дроном. Там повреждена инфраструктура.

Никопольщина страдала от ударов FPV-дронами и артиллерией. Громко было в райцентре, Марганецкой и Покровской общинах. Информация о последствиях уточняется.

Напомним, вчера враг атаковал несколько общин Днепропетровщины, повлекшие повреждение зданий, инфраструктуры. В результате атак пострадали две женщины в возрасте 65 и 57 лет.

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