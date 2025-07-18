Россияне атаковали авто главного раввина Херсона: в машине был маленький ребенок

скриншот с видео

Об этом сообщил главный раввин Украины Моше Асман, передает RegioNews.

По его словам, беспилотник влетел в машину на большой скорости на въезде в Херсон.

В момент нападения в автомобиле находились сам раввин, его жена и маленькая дочь. К счастью, все они остались невредимыми.

Напомним, по данным ООН оккупанты целенаправленно атакуют гражданское население. Среди задокументированных жертв - люди на велосипедах, в частном транспорте, автобусах, каретах "скорой", а также волонтеры и гражданские, участвовавшие в доставке гуманитарной помощи или эвакуации.