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Об этом Херсонская областная военная администрация сообщила в Facebook, передает RegioNews.

Отмечается, что около 18:30 российские захватчики снова атаковали Херсон из БПЛА.

"В результате сброса взрывчатки с дрона пострадал 36-летний мужчина. У него взрывная травма, ранение туловища, рук и ног", - говорится в сообщении.

В настоящее время мужчина находится в больнице.

Напомним, 15 июля РФ ударила по медучреждению в Херсонской области.