В Херсоне в результате атаки дрона ранен 36-летний мужчина
Россияне снова атаковали мирное население Херсона
Об этом Херсонская областная военная администрация сообщила в Facebook, передает RegioNews.
Отмечается, что около 18:30 российские захватчики снова атаковали Херсон из БПЛА.
"В результате сброса взрывчатки с дрона пострадал 36-летний мужчина. У него взрывная травма, ранение туловища, рук и ног", - говорится в сообщении.
В настоящее время мужчина находится в больнице.
Напомним, 15 июля РФ ударила по медучреждению в Херсонской области.
В Херсонской области из-за российских обстрелов ранены 3 гражданскихВсе новости »
17 июля 2025, 08:50Обстрелы Харьковщины: двое погибших и пятеро раненых, разрушены дома
16 июля 2025, 09:52В результате российских обстрелов пострадали 8 жителей Херсонщины
16 июля 2025, 08:15
17 июля 2025
Два главных итога спецоперации "Смена Кабмина"
Офис президента захотел новое правительство, ради чего пошел на все. Но будет ли из этого какая-то польза для страны?
16 июля 2025
Трамп и 50 дней. Доигрался ли Путин и к чему готовиться Украине после заявлений американского президента
Заявление президента США впервые воспринимается не как попытка договориться, а как настоящий ультиматум
14 июля 2025
Изменения к законодательству и битва Залужный-Зеленский. Стоит ли ждать выборов в ближайшее время
Власть с сателлитами вроде как готовится к выборам, но пока готовиться не к чему, разве что к победе Залужного
11 июля 2025
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит
Загадочные смерти российских топ-чиновников – один из признаков того, что время империи подходит к концу, и руку к этому снова приложила Украина
В Киеве на взятке в $25 тысяч задержали должностное лицо КГГА и директора рынка
17 июля 2025, 20:22Рада приняла закон, позволяющий штрафовать журналистов
17 июля 2025, 19:55На Полтавщине осудили мужчину за изнасилование 6-летней девочки
17 июля 2025, 19:52В зоне принудительной эвакуации в Донецкой области до сих пор остаются дети
17 июля 2025, 19:29Будут судить оккупанта, который пытал и грабил гражданских в Сумской области
17 июля 2025, 19:29В Одесской области исчез 17-летний парень
17 июля 2025, 19:15Стало известно, сколько украинцев пользуются приложением Дия
17 июля 2025, 19:07Россия ударила по Днепропетровской области: ранены два человека, разрушены дома
17 июля 2025, 18:57Трагедия на воде: в Днепре утонул 4-летний ребенок
17 июля 2025, 18:57
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Два главных итога спецоперации "Смена Кабмина"
Трамп и 50 дней. Доигрался ли Путин и к чему готовиться Украине после заявлений американского президента
Все блоги »