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18 июля 2025, 07:25

РФ атаковала Запорожский район "шахедами": ранен человек, есть разрушения

18 июля 2025, 07:25
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иллюстративное фото: ГСЧС Украины
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Утром оккупационные войска РФ атаковали Запорожский район ударными БпЛА. В результате обстрелов произошли пожары, ранен гражданский

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По имеющимся данным, армия РФ направила в Запорожский район по меньшей мере девять "шахедов". Возникли пожары, разрушены нежилые здания.

"В результате вражеской атаки по Запорожскому району получил ранения 79-летний мужчина. Медики оказали всю необходимую помощь", - добавил Иван Федоров.

Напомним, утром российские войска нанесли удар по одному из жилых микрорайонов Чугуева Харьковской области. Ранены четверо мирных жителей.

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РФ война оккупанты Запорожская область БПЛА атака Федоров Иван шахед пострадавший
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