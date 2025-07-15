Оккупанты обстреляли Херсонский район: есть пострадавшие

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В ночь на 15 июля российские войска нанесли удар по поселку Белозерка Херсонского района

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной военной администрации, передает RegioNews.

"У мужчин, 54, 56 и 46 лет, диагностировали взрывные травмы и контузии. В момент атаки они находились во дворе дома", – говорится в сообщении.

Всем пострадавшим врачи оказали медицинскую помощь.