РФ атаковала Запорожье и район "шахедами": поврежден ангар, возникли пожары
Со вчерашнего вечера оккупационные войска РФ атакуют Запорожье и Запорожский район ударными БпЛА. В результате обстрелов произошли пожары
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
В городе и районе возникли пожары, которые потушили пожарные. К счастью, люди не пострадали.
"Взрывной волной и обломками поврежден ангар и админздание инфраструктурного объекта", – добавил Иван Федоров.
Напомним, ночью российские военные нанесли удар по городу Гуляйполе Пологовского района. В результате атаки пострадали супруги.
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