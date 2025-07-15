Окупанти обстріляли Херсонський район: є постраждалі

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У ніч на 15 липня російські війська завдали удару по селищу Білозерка Херсонського району. Поранені троє чоловіків

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації, передає RegioNews.

"У чоловіків, 54, 56 та 46 років, діагностували вибухові травми та контузії. В момент атаки вони перебували на подвірʼї будинку", – йдеться в повідомленні.

Усім потерпілим лікарі надали медичну допомогу.