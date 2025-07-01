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01 июля 2025, 12:41

Враг обстрелял Херсонщину: ранен пожилой мужчина

01 июля 2025, 12:41
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Сегодня, 1 июля, около 11:00 российская армия обстреляла из артиллерии Антоновку на Херсонщине

Об этом сообщила Херсонская ОВА, передает RegioNews.

В результате атаки 86-летний мужчина получил взрывную травму, а также обломочные ранения грудной клетки и ноги.

Пострадавший был госпитализирован в среднем состоянии тяжести.

Напомним, 30 июня российская армия атаковала более 30 населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских ударов погибли двое гражданских, пострадали пятеро мирных жителей.

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