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01 июля 2025, 11:11

РФ атаковала Днепропетровщину ракетой: есть погибшие и раненые

01 июля 2025, 11:11
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Сегодня утром оккупанты ударили ракетой по Каменскому району. Есть жертвы и пострадавшие

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

По оперативным данным, на месте вражеского удара возник пожар.

"После ракетной атаки по Каменскому району, к сожалению, есть погибшие и раненые", — говорится в сообщении.

Информация о последствиях российских обстрелов уточняется.

Напомним, ранее на Днепропетровщине оккупанты обстреляли две фермы. Из-за ударов уничтожена сельхозтехника и транспорт.

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РФ война обстрелы погибшие оккупанты Днепропетровская область Лысак Сергей Петрович ракетный удар пострадавшие
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