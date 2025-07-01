РФ атаковала Днепропетровщину ракетой: есть погибшие и раненые

иллюстративное фото: из открытых источников

Сегодня утром оккупанты ударили ракетой по Каменскому району. Есть жертвы и пострадавшие

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

По оперативным данным, на месте вражеского удара возник пожар.

"После ракетной атаки по Каменскому району, к сожалению, есть погибшие и раненые", — говорится в сообщении.

Информация о последствиях российских обстрелов уточняется.