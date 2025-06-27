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В пяти населенных пунктах Донецкой области, где проходит принудительная эвакуация семей с детьми, до сих пор остаются 89 несовершеннолетних

Об этом сообщила начальник службы по делам детей Юлия Рыжакова, передает RegioNews.

По ее словам, больше всего остается детей в Добропольской городской территориальной общине - там еще 33 ребенка из 31 семьи, а также в Дружковской городской территориальной общине, где есть 55 детей из 36 семей.

Рыжакова добавила, что за прошедшую неделю из Донецкой области были эвакуированы принудительно 52 ребенка из 41 семьи.

Как известно, принудительная эвакуация детей с семьями в Донецкой области началась в апреле 2023 года.

Напомним, в начале июня полиция Константиновки Донецкой области смогла вывезти шесть человек во время обстрелов с применением управляемых авиабомб КАБ.