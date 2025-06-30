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30 июня 2025, 17:40

Убийство во время конфликта: знакомый жестоко лишил жизни мужчины на Днепропетровщине

30 июня 2025, 17:40
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Фото: полиция Днепропетровской области
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В Днепропетровской области завершили расследование убийства 32-летним мужчиной своего знакомого

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 17 марта в селе Малая Петриковка. Во время конфликта между двумя знакомыми хозяин дома нанес гостю многочисленные удары по голове. От полученных травм мужчина скончался на месте. Чтобы скрыть преступление, подозреваемый сначала обратился в полицию с ложным сообщением о том, что его знакомому внезапно стало плохо.

Правоохранители из отделения полиции №3 Днепровского районного управления №2 выяснили все обстоятельства произошедшего. Ранее судимого 32-летнего мужчину задержали и официально сообщили о подозрении по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство.

В настоящее время обвинительный акт уже передан в суд. За совершенное злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Ранее сообщалось об убийстве Ирины Фарион: появились новые детали дела.

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убийство Днепропетровская область полиция задержание криминал преступление
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