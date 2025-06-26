фото: Общественное Кропивницкий

Об этом сообщают местные Телеграммы-каналы, передает RegioNews.

Военный погиб 12 июня во время боевых действий в Донецкой области, защищая украинские позиции от наступления российских войск.

Андрей Шевченко родился в городе Мирноград Донецкой области. После окончания школы овладел профессией шахтера-электрослесаря и работал на Центральной шахте и шахте имени Стаханова. Из-за обострения боевых действий в Покровском направлении он вместе с семьей был вынужден переехать в Кировоградскую область.

В сентябре 2024 года Шевченко мобилизовали в Вооруженные силы Украины. После подготовки по специальности штурмовика-пулеметчика в Румынии он проходил службу на Запорожском и Донецком направлениях. Именно в один из штурмов на востоке страны воин погиб, защищая свою родную землю.

Церемония прощания с героем прошла у мемориала защитникам Украины в Новомиргороде. Тело матроса предали земле на местном Софиевском кладбище. У Андрея остались братья, сестры и тети.

Напомним, в Украине разоблачили сеть интернет-пропагандистов, которые работали на РФ.