"Шахеды" атаковали Харьков: появились фото с места удара
В ночь на 25 июня Харьков атаковали российские ударные БПЛА. Попадания зафиксированы в Киевском районе города на территории жилой застройки
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
В результате обстрела в 3-этажном и 5-этажном жилых домах возникли пожары. К счастью, пятиэтажное здание было еще не заселенное.
Спасатели оперативно потушили возгорание. На месте происшествия работали медики, полиция и аварийные службы.
Напомним, этой ночью россияне били дронами по Харькову. Пострадал 64-летний мужчина.
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