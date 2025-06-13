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13 июня 2025, 14:51

11 детей из Херсона вернулись на подконтрольную Украине территорию

13 июня 2025, 14:51
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Еще одиннадцать детей из временно оккупированной Херсонщины – наконец-то на подконтрольной Украине территории

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

По его словам, среди них — 8 девушек и 3 мальчика в возрасте от 4 до 17 лет. Также есть один ребенок, лишенный родительской опеки. Они уже находятся в девяти семьях и получают всю необходимую поддержку.

Эти дети испытали длительное насилие: их заставляли учиться по российской программе, участвовать в пропагандистских акциях, а также пережили визиты вооруженных сотрудников ФСБ и пребывание в "лагерях перевоспитания".

Прокудин добавил, что с начала года 67 детей удалось эвакуировать с временно оккупированных территорий Херсона.

Напомним, в мае с временно оккупированных территорий удалось спасти еще девять украинских детей.

Ранее с ТОТ удалось вернуть 15-летнего парня, который больше трех лет не видел отца.

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