Украина вернула из оккупации еще девять детей

иллюстративная фото: Save Ukraine

С временно оккупированных территорий удалось спасти еще девять украинских детей. Это произошло в рамках инициативы Bring Kids Back UA

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

"Эти дети пережили тяжелые испытания. Среди них – девочка, которую едва успели спасти из-за отсутствия качественной медицинской помощи в оккупации. Также спасли парня, которого российские военные вместе с мамой заперли в подвале, пока в соседней комнате пытали их отца, а в школе заставляли славить окупантов. Еще вернулись в безопасность сестры, которые почти три года не выходили из дома, потому что рядом продолжались обстрелы и стояли российские танки, а также девочка, которая не имела доступа к украинскому онлайн-образованию из-за того, что оккупанты блокировали связь", – рассказал Ермак.

Он также поблагодарил команду Save Ukraine и партнеров за содействие в организации этой спасательной миссии.

Напомним, ранее на подконтрольную территорию Украины с ВОТ удалось вернуть 15-летнего парня, который больше трех лет не видел отца.