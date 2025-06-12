11:57  12 июня
Это фейк: полиция опровергла новые штрафы за ПДД с 1 июля
10:09  12 июня
Налоговик из Хмельнитчины сядет за решетку из-за ДТП, в котором пострадали три женщины
08:23  12 июня
На Львовщине 20-летний сын жестоко избил отца: мужчина в реанимации
UA | RU
UA | RU
12 июня 2025, 14:18

В Херсонской области разоблачили 20 коллаборантов, которые пытали людей

12 июня 2025, 14:18
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция Украины
Читайте також
українською мовою

На оккупированной части Херсонской области группа местных жителей сотрудничала с врагом и пытала людей

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили преступную организацию, действовавшую на временно оккупированной территории Херсонской области. В ее состав входили 20 местных жителей, добровольно перешедших на сторону российских силовиков. По данным Департамента внутренней безопасности Нацполиции, эти лица активно способствовали установлению порядков страны-оккупанта и поддерживали ее административные структуры.

По информации следствия, коллаборанты занимались репрессиями против граждан, которые не согласны с так называемыми новыми "правилами". Людей похищали прямо из домов или на улице, после чего удерживали в подвалах. Там жертвы пытали, применяли физическое и психологическое давление. Среди пострадавших - бывшие сотрудники украинских правоохранительных органов, активисты, представители местных властей и педагоги.

Полиция отмечает, что всем установленным участникам организации инкриминируется сотрудничество с врагом и участие в преступной организации. За совершенное подозреваемым грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что супружескую пару из Херсона осудили за сотрудничество с оккупантами.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
коллаборанты Херсонская область Херсон оккупанты оккупация репрессии пытки
В Херсонской области в результате обстрелов погиб человек, 14 ранены — фото последствий
12 июня 2025, 11:38
Россия убила двух мирных жителей Донбасса: еще шестеро ранены
12 июня 2025, 09:01
Россияне на Херсонщине ранили 12 человек, среди них – ребенок
12 июня 2025, 08:39
Все новости »
11 июня 2025
Блэкаут на оккупированных Запорожье и Херсонщине. Как ВСУ сорвали планы россиян по ЗАЭС
Украинская армия сорвала коварные планы российских окупантов, которые "не замечали" представители импотентного МАГАТЭ
04 июня 2025
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Конец сезона-2024/25 в отечественном футболе ознаменовался интересным событием. Из первой лиги ПФЛ в Премьер-лигу поднялся СК "Полтава", а в обратном направлении из УПЛ в низший дивизион отправилась д...
02 июня 2025
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Возможно, в будущем в учебниках истории будет записано, что СБУ операцией "Паутина" сделала невозможным Третью мировую войну
30 мая 2025
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Президент США продолжает ожидать адекватности от президента России. Дождется ли?
ВСУ получили на вооружение дроны-охотники, которые уничтожают вражеские БпЛА
12 июня 2025, 15:10
От 7 до 20 тысяч долларов: задержаны восемь организаторов незаконного выезда мужчин за границу
12 июня 2025, 14:45
Были в плену более трех лет: Украина вернула домой тяжелораненых воинов
12 июня 2025, 14:41
Филолог Авраменко оказался в эпицентре скандала из-за возможного бегства за границу
12 июня 2025, 14:33
В Киевской области во время пожара погибла женщина
12 июня 2025, 14:19
Лекарство от гепатита: в июне медучреждения получат масштабную поставку
12 июня 2025, 14:12
В торговом центре Ивано-Франковска ограбили женщину
12 июня 2025, 13:43
В Днепре планируют новый тендер на уборку – несмотря на уже выделенные 340 миллионов
12 июня 2025, 13:38
В Кировоградской области женщину подозревают в мошенничестве с родственниками пропавших военных - почти 400 тыс. грн. убытков
12 июня 2025, 13:21
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Блэкаут на оккупированных Запорожье и Херсонщине. Как ВСУ сорвали планы россиян по ЗАЭС
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Все публикации »
Александр Коваленко
Юрий Луценко
Остап Дроздов
Все блоги »