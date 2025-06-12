Фото: Национальная полиция Украины

На оккупированной части Херсонской области группа местных жителей сотрудничала с врагом и пытала людей

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили преступную организацию, действовавшую на временно оккупированной территории Херсонской области. В ее состав входили 20 местных жителей, добровольно перешедших на сторону российских силовиков. По данным Департамента внутренней безопасности Нацполиции, эти лица активно способствовали установлению порядков страны-оккупанта и поддерживали ее административные структуры.

По информации следствия, коллаборанты занимались репрессиями против граждан, которые не согласны с так называемыми новыми "правилами". Людей похищали прямо из домов или на улице, после чего удерживали в подвалах. Там жертвы пытали, применяли физическое и психологическое давление. Среди пострадавших - бывшие сотрудники украинских правоохранительных органов, активисты, представители местных властей и педагоги.

Полиция отмечает, что всем установленным участникам организации инкриминируется сотрудничество с врагом и участие в преступной организации. За совершенное подозреваемым грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что супружескую пару из Херсона осудили за сотрудничество с оккупантами.