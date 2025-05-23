На Херсонщине трактор взорвался на мине во время полевых работ

фото: Херсонская ОВА

Сегодня утром в Новоалександровской общине, недалеко от села Червоное Херсонской области, трактор наехал на российскую мину

Об этом сообщила Херсонская ОВА, передает RegioNews.

Инцидент произошел при проведении сельскохозяйственных работ.

В результате взрыва сельскохозяйственная техника получила повреждения.

К счастью, водитель остался невредимым.

В ОВА подчеркивают, не подходите к подозрительным предметам, не прикасайтесь к ним и сразу звоните по номерам 101 или 102.

Напомним, на прошлой неделе на Хероснщине мужчина взорвался на мине. У него диагностировали взрывную травму, множественные ранения и перелом кости ноги.