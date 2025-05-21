В Херсонской области мужчина подорвался на мине
В больницу обратился житель поселка Берегово Херсонского района, который 15 мая подорвался на мине
Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА, передает RegioNews.
У 49-летнего мужчины диагностировали взрывную травму, множественные ранения и перелом кости ноги.
Пострадавшего госпитализировали.
Напомним, 14 мая в Херсонской области женщина подорвалась на российской противопехотной мине.
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