Россияне атаковали Херсон беспилотниками: ранен мужчина
В пятницу, 23 мая, российские войска нанесли дроновый удар по Днепровскому району города Херсона
Об этом сообщает Херсонская ОГА, передает RegioNews.
Отмечается, что в результате атаки пострадал 46-летний мужчина, на момент взрыва находившийся в здании.
Пострадавший получил взрывную травму, а также обломочные ранения грудной клетки и нижней конечности. Он находится под наблюдением врачей.
Медики оказывают необходимую помощь, состояние мужчины уточняется.
Власти призывают граждан быть максимально осторожными, находиться в укрытиях во время воздушных тревог и не игнорировать сигналы опасности.
Напомним, в течение 22 мая под вражеским дроновым террором, артиллерийскими обстрелами и авиаударами находились 43 населенных пункта Херсонской области. Погибли три человека, еще 6 ранены.