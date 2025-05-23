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В пятницу, 23 мая, российские войска нанесли дроновый удар по Днепровскому району города Херсона

Об этом сообщает Херсонская ОГА, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате атаки пострадал 46-летний мужчина, на момент взрыва находившийся в здании.

Пострадавший получил взрывную травму, а также обломочные ранения грудной клетки и нижней конечности. Он находится под наблюдением врачей.

Медики оказывают необходимую помощь, состояние мужчины уточняется.

Власти призывают граждан быть максимально осторожными, находиться в укрытиях во время воздушных тревог и не игнорировать сигналы опасности.

Напомним, в течение 22 мая под вражеским дроновым террором, артиллерийскими обстрелами и авиаударами находились 43 населенных пункта Херсонской области. Погибли три человека, еще 6 ранены.