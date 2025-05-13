Массированные обстрелы Херсонщины: повреждены 10 домов, ранен ребенок
За прошедшие сутки российские войска совершили масштабные обстрелы Херсонщины, применяя дроны, артиллерию и авиацию
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
По его словам, под атаками оказались более 30 населённых пунктов. Ранены двое гражданских, среди них — один ребенок.
Оккупанты били по социальной инфраструктуре и жилым кварталам.
Повреждены 10 частных домов, почтовое отделение, хозяйственное сооружение,
складские помещения, гаражи и частные автомобили.
Напомним, 12 мая войска РФ атаковали поселок Белозерка Херсонского района. Из-под завалов разрушенного дома спасатели деблокировали 10-летнего ребенка.
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