Россия атаковала Никопольщину из "Градов", артиллерии и дронов: горел дом
В ночь на 12 мая российские войска обстреляли Никопольский район Днепропетровщины, нанося удары по реактивным системам залпового огня "Град", тяжелой артиллерии и применяя БпЛА
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
По его словам, под огонь агрессора попали город Никополь, Марганецкая, Покровская и Мировская общины.
В результате обстрела загорелся частный дом, но спасатели оперативно ликвидировали пожар.
Информация о других повреждениях уточняется — на месте работают специалисты, продолжается обследование территорий.
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
Напомним, за прошедшие сутки оккупанты нанесли 454 удара по 14 населенным пунктам Запорожской области. К счастью, обошлось без пострадавших.