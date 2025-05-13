Россия атаковала Никопольщину из "Градов", артиллерии и дронов: горел дом

фото: Днепропетровская ОВА

В ночь на 12 мая российские войска обстреляли Никопольский район Днепропетровщины, нанося удары по реактивным системам залпового огня "Град", тяжелой артиллерии и применяя БпЛА

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

По его словам, под огонь агрессора попали город Никополь, Марганецкая, Покровская и Мировская общины.

В результате обстрела загорелся частный дом, но спасатели оперативно ликвидировали пожар.

Информация о других повреждениях уточняется — на месте работают специалисты, продолжается обследование территорий.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Напомним, за прошедшие сутки оккупанты нанесли 454 удара по 14 населенным пунктам Запорожской области. К счастью, обошлось без пострадавших.