Масовані обстріли Херсонщини: пошкоджено 10 будинків, поранено дитину
Протягом минулої доби російські війська здійснили масштабні обстріли Херсонщини, застосовуючи дрони, артилерію та авіацію
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
За його словами, під атаками опинилися понад 30 населених пунктів. Поранено двох цивільних, серед них — одна дитина.
Окупанти били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах.
Пошкоджено 10 приватних будинків, поштове відділення, господарчу споруду,
складські приміщення, гаражі та приватні автомобілі.
Нагадаємо, 12 травня війська РФ атакували селище Білозерка Херсонського району. З-під завалів зруйнованого будинку рятувальники деблокували 10-річну дитину.
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