Россияне обстреляли поселок под Херсоном: под завалами дома оказалась 10-летняя девочка

иллюстративное фото: Нацполиция

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

По имеющимся данным, вражеский снаряд попал в жилой дом. Под его завалами оказалась 10-летняя девочка.

"Спасатели освободили ребенка и передали медикам. Он получил взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию, а также обломочные ранения ног", — говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска терроризировали более 30 населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских ударов пострадали пятеро мирных жителей.