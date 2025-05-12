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12 мая 2025, 09:45

Россияне обстреляли поселок под Херсоном: под завалами дома оказалась 10-летняя девочка

12 мая 2025, 09:45
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иллюстративное фото: Нацполиция
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Сегодня утром войска РФ атаковали поселок Белозерка Херсонского района. Из-под завалов разрушенного дома спасатели деблокировали 10-летнего ребенка

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

По имеющимся данным, вражеский снаряд попал в жилой дом. Под его завалами оказалась 10-летняя девочка.

"Спасатели освободили ребенка и передали медикам. Он получил взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию, а также обломочные ранения ног", — говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска терроризировали более 30 населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских ударов пострадали пятеро мирных жителей.

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