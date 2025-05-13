Атака БпЛА в Запорожской области: дрон РФ ранил пожилого мужчину
Оккупанты продолжают целенаправленно обстреливать гражданское население в прифронтовых районах
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews .
По его словам, сегдня утром в области вражеский дрон атаковал гражданский автомобиль. Пострадал 72-летний мужчина, находившийся в транспортном средстве.
Раненого доставили в медучреждение, где ему оказывают необходимую помощь.
Как известно, Россия постоянно атакует гражданских. Так, 9 мая на Запорожье вражеский дрон попал в гражданское авто, пострадали супруги.
Напомним, за прошедшие сутки оккупанты нанесли 454 удара по 14 населенным пунктам Запорожской области.
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