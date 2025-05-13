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13 мая 2025, 08:24

Атака БпЛА в Запорожской области: дрон РФ ранил пожилого мужчину

13 мая 2025, 08:24
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фото: Запорожская ОВА
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Оккупанты продолжают целенаправленно обстреливать гражданское население в прифронтовых районах

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews .

По его словам, сегдня утром в области вражеский дрон атаковал гражданский автомобиль. Пострадал 72-летний мужчина, находившийся в транспортном средстве.

Раненого доставили в медучреждение, где ему оказывают необходимую помощь.

Как известно, Россия постоянно атакует гражданских. Так, 9 мая на Запорожье вражеский дрон попал в гражданское авто, пострадали супруги.

Напомним, за прошедшие сутки оккупанты нанесли 454 удара по 14 населенным пунктам Запорожской области.

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