Атака БпЛА в Запорожской области: дрон РФ ранил пожилого мужчину

Условия жизни во многих прифронтовых населенных пунктах близки к выживанию. В результате представителям местной власти приходится постоянно решать критически важные вопросы, а порой и рисковать собств...

01 мая 2025

Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну

Украина и Соединенные Штаты Америки наконец дошли до точки подписания, но – подписание чего? И чем это обернется для нашей экономики и национальной безопасности