фото: Запорожская ОВА

За сутки оккупанты нанесли 454 удара по 14 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews .

По его словам, армия РФ нанесла 5 авиационных ударов по Новояковловке, Гуляйполю и Красному. Кроме того:

255 БпЛА разной модификации атаковали Беленькое, Лобковое, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное и Новодаровку.

8 обстрелов из РСЗО накрыли Желтую Кручу, Лобково, Каменское, Малую Токмачку и Новоандреевку.

186 артобстрелов нанесены по территории Лобкового, Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Преображенки, Чаривного и Новодаровки.

Поступило 22 сообщения о повреждениях квартир, частных домов, хозяйственных построек и автомобилей. Мирные жители не пострадали, подчеркнул Федоров.

Напомним, на днях россияне сбросили на прифронтовое село Павловка Запорожской области три КАБа. В результате авиаудара тяжелое ранение получила пенсионерка.