Запорожская область под массированным огнем: 454 обстрела за сутки
За сутки оккупанты нанесли 454 удара по 14 населенным пунктам Запорожской области
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews .
По его словам, армия РФ нанесла 5 авиационных ударов по Новояковловке, Гуляйполю и Красному. Кроме того:
- 255 БпЛА разной модификации атаковали Беленькое, Лобковое, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное и Новодаровку.
- 8 обстрелов из РСЗО накрыли Желтую Кручу, Лобково, Каменское, Малую Токмачку и Новоандреевку.
- 186 артобстрелов нанесены по территории Лобкового, Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Преображенки, Чаривного и Новодаровки.
Поступило 22 сообщения о повреждениях квартир, частных домов, хозяйственных построек и автомобилей. Мирные жители не пострадали, подчеркнул Федоров.
Напомним, на днях россияне сбросили на прифронтовое село Павловка Запорожской области три КАБа. В результате авиаудара тяжелое ранение получила пенсионерка.
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