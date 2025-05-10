В Херсоне российский дрон убил гражданского мужчину

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В субботу, 10 мая, в Херсоне российские войска атаковали с дрона мирного жителя

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

По его словам, около 7:00 российские военные атаковали с дрона жителя Херсона в Днепровском районе.

В результате взрыва мужчина получил тяжелые ранения и, к сожалению, погиб на месте.

Напомним, 9 мая во время объявленного так называемого перемирия россияне атаковали беспилотником мирного жителя Херсона. Пострадавший госпитализирован.

Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин объявил о четырехдневном "перемирии" в мае. Кремль анонсировал прекращение боевых действий с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая.