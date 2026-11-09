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09 ноября 2026, 21:15

В Кировоградской области мужчину обвиняют в сексуальном насилии над четырьмя девушками

09 ноября 2026, 21:15
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Фото: прокуратура Кировоградской области
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В Кировоградской области в суд направили обвинительный акт в отношении 29-летнего жителя Александрии, обвиняемого в сексуальном насилии над четырьмя несовершеннолетними девушками

Об этом сообщила прокуратура Кировоградской области, передает RegioNews.

По данным следствия, в течение 2023-2026 годов мужчина насиловал двух из них, принуждал к созданию детской порнографии и привлекал одного из пострадавших к поиску других детей. Обвиняемый находится под стражей.

Муж знакомился с детьми, в частности через Telegram, после чего манипулировал ими, применял физическое насилие и психологическое давление, а также формировал зависимость от себя.

В целом от его действий, по данным правоохранителей, пострадали четыре девушки. Двум из них не исполнилось 14 лет.

Следствие установило, что две девушки мужчина неоднократно насиловал и заставлял создавать материалы с изображением детской порнографии. Еще двое потерпевших подверглись сексуальному насилию. Одну из девушек он заставлял привлекать к этому других детей.

В ходе расследования в телефоне обвиняемого обнаружили 35 фото- и видеофайлов с признаками детской порнографии.

Действия мужчины квалифицировали по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в частности, по торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, изнасилования, сексуального насилия, развращения несовершеннолетних, принуждения к участию в создании детской порнографии и вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность.

Обвинительный акт был направлен в суд. В настоящее время мужчина находится под стражей.

Напомним, ранее Верховный Суд оставил без изменений приговор жителю Львова за изнасилование 11-летнего мальчика . Злоумышленник получил 13 лет лишения свободы.

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