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25 квітня 2025, 15:58

Росіяни атакували Дніпровський район Херсона: троє поранених

25 квітня 2025, 15:58
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У п'ятницю, 25 квітня, російська армія здійснила атакувала безпілотником Дніпровський район Херсона,  постраждало троє людей

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає RegioNews.

Зазначається, що перша постраждала – 50-річна жінка, яка отримала вибухову травму, поранення шиї та черева. Медики швидкої допомоги доставили її до лікарні для надання невідкладної допомоги.

Ще один постраждалий – 48-річний чоловік, який зазнав вибухової травми та поранення плеча. Потерпілого також госпіталізували до медичного закладу для подальшого лікування.

Крім того, під час атаки постраждала 56-річна жінка, яка отримала вибухову травму і контузію. Вона була госпіталізована і зараз перебуває під наглядом лікарів.

Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Нагадаємо, впродовж 24 квітня російські окупанти обстріляли 37 населених пунктів Херсонської області.

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