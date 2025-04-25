Росіяни атакували Дніпровський район Херсона: троє поранених

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає RegioNews.

Зазначається, що перша постраждала – 50-річна жінка, яка отримала вибухову травму, поранення шиї та черева. Медики швидкої допомоги доставили її до лікарні для надання невідкладної допомоги.

Ще один постраждалий – 48-річний чоловік, який зазнав вибухової травми та поранення плеча. Потерпілого також госпіталізували до медичного закладу для подальшого лікування.

Крім того, під час атаки постраждала 56-річна жінка, яка отримала вибухову травму і контузію. Вона була госпіталізована і зараз перебуває під наглядом лікарів.

Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Нагадаємо, впродовж 24 квітня російські окупанти обстріляли 37 населених пунктів Херсонської області.