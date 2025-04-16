Атака на Херсон: пять человек ранены, спасатели показали последствия
До пяти возросло количество раненых в результате утренних обстрелов Херсона
Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews.
Отмечается, что погиб 56-летний мужчина, находившийся в момент удара на улице.
По данным главы Херсонской МВА Романа Мрочка, две женщины 24 и 56 лет самостоятельно обратились в больницу. У обоих минно-взрывная травма. У старшей пострадавшей также повреждение связок сустава.
70-летнего пострадавшего в медучреждение доставили сотрудники полиции. Он получил минно-взрывную травму и перелом левой руки.
Как рассказали в ГСЧС, в результате попадания управляемых авиабомб разрушено нежилое здание, артиллерийский обстрел вызвал пожар в жилом доме и легковом авто.
Во время повторного обстрела спасатели были вынуждены перейти в укрытие. Поврежден оперативно-спасательный автомобиль.
После стабилизации обстановки пожары ликвидированы.
Напомним, сегодня утром, 16 апреля, оккупационные войска РФ ударили по Центральному району Херсона КАБами и артиллерией. Погиб один человек, есть раненые гражданские.
Под обстрел РФ попал и сам начальник Херсонской МВА Роман Мрочко.
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки российские войска атаковали более 30 населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов пострадали 11 мирных жителей.