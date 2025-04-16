Атака на Херсон: пять человек ранены, спасатели показали последствия

фото: ГСЧС Херсонщины

До пяти возросло количество раненых в результате утренних обстрелов Херсона

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews.

Отмечается, что погиб 56-летний мужчина, находившийся в момент удара на улице.

По данным главы Херсонской МВА Романа Мрочка, две женщины 24 и 56 лет самостоятельно обратились в больницу. У обоих минно-взрывная травма. У старшей пострадавшей также повреждение связок сустава.

70-летнего пострадавшего в медучреждение доставили сотрудники полиции. Он получил минно-взрывную травму и перелом левой руки.

Как рассказали в ГСЧС, в результате попадания управляемых авиабомб разрушено нежилое здание, артиллерийский обстрел вызвал пожар в жилом доме и легковом авто.

Во время повторного обстрела спасатели были вынуждены перейти в укрытие. Поврежден оперативно-спасательный автомобиль.

После стабилизации обстановки пожары ликвидированы.

Напомним, сегодня утром, 16 апреля, оккупационные войска РФ ударили по Центральному району Херсона КАБами и артиллерией. Погиб один человек, есть раненые гражданские.

Под обстрел РФ попал и сам начальник Херсонской МВА Роман Мрочко.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки российские войска атаковали более 30 населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов пострадали 11 мирных жителей.