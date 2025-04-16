Атака на Херсон: п'ятьох людей поранено, рятувальники показали наслідки

фото: ДСНС Херсонщини

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Зазначається, що загинув 56-річний чоловік, який в момент удару перебував на вулиці.

За даними очільника Херсонської МВА Романа Мрочка, двоє жінок 24 і 56 років самостійно звернулись до лікарні. В обох мінно-вибухова травма. У старшої потерпілої також пошкодження зв'язок суглобу.

70-річного постраждалого до медзакладу доправили співробітники поліції. Він отримав мінно-вибухову травму і перелом лівої руки.

Як розповіли в ДСНС, внаслідок влучання керованих авіабомб зруйнована нежитлова будівля, артилерійський обстріл спричинив пожежу в житловому будинку та легковому авто.

Під час повторного обстрілу рятувальники були змушені перейти в укриття. Пошкоджений оперативно-рятувальний автомобіль.

Після стабілізації обстановки пожежі ліквідовані.

Нагадаємо, сьогодні вранці, 16 квітня, окупаційні війська РФ вдарили по Центральному району Херсона КАБами та артилерією. Загинула одна людина, є поранені цивільні.

Під остріл РФ потрапив і сам начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Раніше повідомлялося, що протягом минулої доби російські війська атакували понад 30 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали 11 мирних мешканців.