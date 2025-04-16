Россияне ударили КАБами по центру Херсона: есть жертва и раненые

скриншот с видео

Сегодня утром, 16 апреля, оккупационные войска РФ ударили по Центральному району Херсона КАБами и артиллерией. Погиб по меньшей мере один человек, есть раненые гражданские

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает RegioNews.

"Под удар попали объекты социальной инфраструктуры, многоэтажки. Есть погибший и раненые", - говорится в сообщении.

Предварительно травмы, несовместимые с жизнью, получил неизвестный мужчина среднего возраста, находившийся на улице. Специалисты устанавливают его личность.

Когда на место попадания российских авиабомб прибыли спасатели и коммунальщики, оккупанты повторно накрыли их из артиллерии.

Под выстрел РФ попал и сам начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко.

Также в результате утреннего удара по Центральному району города пострадала 20-летняя девушка. У потерпевшей диагностировали минно-взрывную травму и контузию.

По данным прокуратуры Херсонщины, утром оккупанты ударили по гражданским объектам в жилом массиве артиллерией и управляемыми авиационными бомбами. Было известно о трех пострадавших гражданских.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска атаковали более 30 населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов пострадали 11 мирных жителей.