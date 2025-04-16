Обстрелы Херсонщины: оккупанты ранили 11 гражданских

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За прошедшие сутки российские войска атаковали более 30 населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов пострадали 11 мирных жителей

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

За прошедшие сутки россияне били по критической, социальной инфраструктуре и жилым кварталам. Войска РФ повредили две многоэтажки и 11 частных домов. Также оккупанты изуродовали газопроводы, хозяйственное сооружение, гараж и частные автомобили.

"Из-за российской агрессии 11 человек получили ранения", — говорится в сообщении.

Напомним, вчера российские оккупанты сбросили взрывчатку с беспилотника на велосипедистку в Херсоне. Медики борются за жизнь 62-летней женщины.