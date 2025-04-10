Оккупанты 94 раза обстреляли приграничья Сумщины: ранена женщина
Ночью и утром россияне совершили 94 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 154 взрыва
Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает RegioNews.
Отмечается, что по Шалыгинскому обществу россияне ударили FPV-дроном и из артиллерии. В результате обстрела ранения получила местная жительница.
Россияне обстреляли 11 общин.
В частности, Хотинскую, Юнаковскую, Миропольскую, Белопольскую, Краснопольскую, Великописаревскую, Шалыгинскую, Эсманьскую, Хутор-Михайловскую, Шосткинскую и Середино-Будскую.
Напомним, на севере Сумской области фиксируется рост активности российских диверсионных групп.
Ранее сообщалось, что Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что армия РФ фактически уже начала наступление на Сумскую и Харьковскую области.