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08 апреля 2025, 07:27

Оккупанты атаковали с дрона Днепровский район Херсона: ранен мужчина

08 апреля 2025, 07:27
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Вечером в понедельник, 7 апреля, российские оккупанты из беспилотника атаковали Днепровский район Херсона

Об этом сообщил глава МВА Роман Мрочко, передает RegioNews .

По его словам, минно-взрывную травму и обломочные ранения получил 66-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Напомним, 7 апреля оккупанты атаковали Херсон. В результате вражеских ударов ранены трое гражданских.

Кроме того, российская армия атаковала из артиллерии Садовое Херсонского района. Под вражеский удар попал 20-летний парень. Он получил минно-взрывную и политравму.

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